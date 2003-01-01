Стали известны подробности крупного пожара в Измайлове

По предварительным данным, причиной крупного пожара в помещении для проведения квестов в столичном Измайлове стало короткое замыкание. Огонь тушили всю ночь. Пламя охватило три тысячи квадратных метров. Причём, ещё прошлой осенью были выявлены нарушения противопожарного состояния, но устранить их так не успели.

К утру пожар уже был ликвидирован. Но в воздухе до сих пор стоит запах гари. под ногами пена, вода и части обшивки здания. Но сотрудники МЧС и сейчас продолжают устранять последствия возгорания. Основные работы ведутся внутри ангара.

А он выгорел до углей. Вместо крыши - зияющие дыры. С того, что было потолком, свисает ветошь, внутри помещений автомобильные покрышки и другие детали. Здесь была автомастерская. В других помещениях - салоны по ремонту мебели, автошкола и популярные в городе квесты. То немногое, что удалось спасти, с утра забирают работники местных компаний.

Пожар начался в пол двенадцатого ночи и распространялся стремительно. С 200 квадратных метров до трех тысяч, площадь увеличилась больше чем в десять раз. Сотрудники МЧС задействовали дроны для разведки. Подобраться к зданию было трудно. Крыша загорелась и обвалилась. В ангаре нет окон - он стоит сплошной стеной. А с другой стороны находится стадион. Первыми возгорание заметили участники одного из квестов. Они почувствовали запах гари и услышали сигнал тревоги. Выбежали из здания, не успев смыть грим.

По некоторым сведениям, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Насколько соблюдали правила пожарной безопасности владельцы зданий и помещений, предстоит проверить прокуратуре.

"Прокуратура контролирует установление причин возгорания на востоке столицы. по предварительным данным, возгорание произошло в металло-каркасном строении на Советской улице. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Буквально в нескольких шагах от загоревшегося ангара находится популярный музейный комплекс Измайловский кремль.

"Измайловский кремль был построен в 2003 году. Архитектурный стиль - стилизация под допетровскую Русь. Внутри его сосредоточено масса интереснейших музеев, там же есть дворец бракосочетания, выставка ремёсел. Это место семейного отдыха москвичей и гостей столицы", - рассказал Александр Васькин, писатель, историк Москвы.

Свидетели ночного пожара подумали было, что инцидент произошёл на территории достопримечательности. Однако пожар культурно-развлекательный комплекс не затронул.

Алёна Чумарная, "ТВ Центр"