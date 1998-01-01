Собянин поздравил медицинских сестер Москвы с профессиональным праздником

50 с лишним тысяч медицинских сестер, акушерок и фельдшеров работают в системе московского здравоохранения. С профессиональным праздником, который отмечался на этой неделе, сегодня их поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Лучшим глава города вручил награды. Это победители конкурса "Московские мастера".

Гости Мраморного зала московской мэрии смущённо оглядываются по сторонам, робко садятся на кресло. К такому вниманию эти люди не привыкли, потому что они всегда сосредоточены на куда более важном, чем выход в свет – на спасении жизней. И это не просто люди, которые когда-то выбрали своей профессией медицину. Это те, кто сделал её призванием и стал настоящим уникальным мастером своего дела.

"Поздравляю с профессиональным праздником - днем медицинской сестры. В Вашем лице поздравляя всех 50 с лишнем тысяч медицинских сестёр, акушерок, фельдшеров, которые работают в системе московского здравоохранения. Благодарю вас от себя лично, от всех москвичей за ваш профессионализм, ответственное отношение к делу. Вы встречаете пациентов от первого звонка, первого посещения до лечения и реабилитации", - сказал Собянин.

Юлия Смирнова стала практически незаменимым специалистов в больнице имени Баумана. Признаётся, самое сложное в конкурсе было – перебороть волнение. И как только это удаётся, правильные знания всплывают в голове сами собой. Это и называется опыт.

"Я скорее поняла, что надо больше читать интересных историй из медицины. Потому что очень много того, что мы не знаем, и на самом деле вот это в суперфинале пригодилось. То есть интересные истории, связанные с врачами, медициной. Такие вот необычные", - отметила Юлия Смирнова.

Конкурс "Московские мастера" идёт с 1998 года. Сначала только для медсестёр. Потом добавили фельдшеров скорой. А в 2026-м — впервые — акушерки. Наталья Ганич – одна из них. Работает в перинатальном центре "Коммунарка". Участвовать в конкурсе решила исключительно, чтобы испытать себя. А оказалось – что в профессии ей нет равных.

"Эмоций куча, только ещё ты их не осознаёшь. Вчера был такой насыщенный день. И вообще в принципе всё это время было очень насыщенное. Все эти подготовки, помимо того. Что надо работать, ещё и готовиться к конкурсу", - сказала она.

Компьютерное тестирование, практика на симуляторах, неотложные ситуации. Конкурсанты не только должны были в совершенстве владеть знаниями медицины, но и уметь молниеносно принимать правильные решения. Всё как в жизни – времени "подумать" не было. И те, кто к этому был полностью готов, сегодня получили заслуженные награды из рук мэра Москвы.

"Конкурс интересный, я в нём участвую вообще в первый раз. Привлёк тем, что можно повысить свои профессиональные качества, а так это просто интересно проверить себя, насколько ты готов, насколько у тебя достаточно знаний для этой работы, и справиться с психологической нагрузкой, что, наверное, самое тяжёлое", - рассказала Татьяна Савелова, фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

В московском здравоохранении — 50 тысяч медсестёр и братьев, почти 8,5 тысячи фельдшеров и больше двух тысяч акушерок. И Москва делает всё, чтобы каждый из них были лучшим в своей профессии - бесплатное повышение квалификации, комфортные условия работы, современная форма, статус "Московская медицинская сестра или брат" с ежемесячной надбавкой. Возможно, поэтому московская медицина и считается одной из самых лучших в мире.