Латвия задумала запретить автобусные перевозки в Россию

Власти Латвии заговорили про запрет всех автобусных пассажирских рейсов в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок.

Как сообщает "Sputnik Латвия", Министерство сообщения прибалтийского государства задумало внести соответствующие поправки в правила международных пассажирских перевозок, утверждая, что подобное ограничение "соответствует Конституции и оправданно в "демократическом обществе".

Если предлагаемые ведомством корректировки будут утверждены правительством Латвии, Автотранспортная дирекция сможет аннулировать разрешения, выданные ранее перевозчикам на совершение автобусных рейсов в Россию и Беларусь.

