В Москве мужчина обстрелял детскую площадку из винтовки

На юге Москвы задержали 66-летнего пенсионера, который открыл стрельбу по детской площадке.

Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово Северное на Каширском шоссе. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону детской площадки и школы, расположенных во дворе дома. Стрельбу услышали работники детского сада, которые и вызвали полицию.

Никто не пострадал. Мужчину оперативно задержали, винтовку изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, сообщили в столичном главке МВД. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. Пенсионеру грозит до семи лет колонии.