Магнитная буря ожидается на Земле 15 мая

В пятницу, 15 мая, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как уточнили ученые, в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра — это наиболее крупная структура данного типа из имеющихся в настоящее время на Солнце. Поскольку "разойтись с ней вообще невозможно", магнитная буря неминуема — вопрос лишь в ее мощности.

С точностью 85% предполагаются возмущения магнитосферы Земли G1-G2 (средний уровень). Однако нельзя полностью исключать, что магнитосфера удержится в желтой зоне, что предполагает легкие возмущения, или даже в зеленой (спокойное состояние).

Кроме того, в среду, 13 мая, Землю с вероятностью 50% может задеть край плазменного облака, выброшенного тремя днями ранее, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на сообщение лаборатории.

Между тем президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что влияние вспышек на Солнце на здоровье преувеличено. По словам ученого, повышенная солнечная активность оказывает воздействие на физическое состояние людей, но отнюдь не такое сильное, как считают многие.

При магнитных бурях некоторые люди жалуются на головную боль, слабость, скачки давления и другие неприятные проявления. В официальной медицине нет единого четкого диагноза для этого состояния — лечение носит симптоматический характер. Медики советуют не переутомляться, соблюдать режим дня и выполнять все рекомендации лечащего врача.