Вот как выглядит "скучная" сестра Яны Кошкиной, которую мать опозорила на всю страну

В Сети не утихает шумиха вокруг матери известной комедийной актрисы Яны Кошкиной Маргариты. В итоге артистке пришлось оправдываться.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Яна Кошкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена со старшей сестрой Ренатой. Она ведет закрытый образ жизни и всегда была в тени именитой родственницы.

Однако все изменилось после того, как их мать Маргарита на всю страну в популярном шоу заявила, что дочери должны называть ее по имени, а Яну она бы вряд ли родила, если бы Рената не была такой "скучной". В результате разразившегося скандала Кошкина выступила с заявлением.

"Всем привет от нас с Ренатой (сестрой). Я не очень понимаю как быть в данной ситуации… Но я прошу остановить поток оскорблений в адрес Марго. Она отказалась это как-то комментировать, но Марго наша мама, и, конечно же, нам больно все это читать. Мы с Ренатой скоро выйдем к Вам с обратной связью", - обратилась к общественности Яна Кошкина.

В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах Яне и Ренате. Многие фанаты посочувствовали сестрам.

Напомним, мать Кошкиной Маргарита невольно опозорила артистку на всю страну в новом выпуске шоу "Сокровища императора". Больше всего зрителей шокировало то, что Маргарита заявила, что родила дочь ради веселья, а также то, что Яна должна называть маму только по имени. А когда однажды Кошкина все же обратилась к родительнице, назвав ее мамой, та обиделась и не разговаривала с ней несколько месяцев. А еще их возмутило, что Маргарита свою собаку назвала Ренатой.

