Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России о ходе СВО по состоянию на среду, 13 мая.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, за минувшие сутки украинские националисты потеряли в совокупности около 1060 человек.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, поразив в Харьковской области свыше 210 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности этой группы потери ВСУ составили до 150 военнослужащих.

Из-за действий "Южной" группировки войск противник потерял до 70 военнослужащих.

Бойцы группировки войск "Центр" сократили численность ВСУ еще примерно на 310 человек.

В зоне ответственности группировки войск "Восток" украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили свыше полусотни боевиков ВСУ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что киевский режим стремится получить передышку в боевых действиях для восполнения потерь, перегруппировки и подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к продолжению конфликта.

Из-за кадрового голода, особенно в рядах командиров, боевики ВСУ совершают порой немыслимые тактические ошибки. В Харьковской области националисты разместили бок о бок крупный пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов и казармы для новобранцев. Такую скученную цель российские артиллеристы обнаружили и уничтожили очень быстро.