Роспотребнадзор сделал важное уточнение об угрозе заражения энцефалитом

В России эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) является не вся территория некоторых регионов, а лишь отдельные административные территории. Такое уточнение внес в среду, 13 мая, Роспотребнадзор.

В частности, в Московской области более 10 лет эндемичными являются только Дмитровский и Талдомский районы. В Ивановской области к таким территориям относятся Заволжский, Ивановский и Кинешемский районы.

Полный перечень с указанием количества административных территорий представлен на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает: самой эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Она рекомендована как жителям соответствующих территорий, так и тем, кто планирует туда съездить.

Весной доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев предупредил, что в столичном регионе могут появиться клещи Hyalomma, которые переносят смертельно опасное заболевание — конго-крымскую лихорадку. Это заболевание начинается как грипп, но быстро приводит к внутренним кровотечениям.

Годом ранее инфекционист Елена Кузнецова рассказала, что в России увеличилось количество клещей, зараженных риккетсиозом. Речь идет о группе инфекционных заболеваний, для которых характерно повышение температуры, озноб, головная боль и кожные высыпания. Вакцины от этой болезни нет.