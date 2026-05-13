Перед смертью Владимир Молчанов похоронил двух своих любимых женщин

Новость о смерти Владимира Молчанова стала печальным известием для коллег и многочисленных фанатов. Диктор Владимир Березин раскрыл шокирующую деталь: незадолго до смерти Владимир Молчанов похоронил единственную дочь, а за четыре года до этого - любимую супругу.

Владимир Молчанов скончался в результате продолжительной болезни. Свои последние дни он провел в больнице. По некоторым данным, в этой же клинике лежала и его единственная дочь Анна.

"Очень жаль Володю. Раньше времени ушел, конечно. Что такое 75 лет для мужчины? Но понять, почему так случилось, тоже можно. На него как каменная плита упала потеря единственной дочери, а за несколько лет до этого — жены", - сообщил Владимир Березин "МК".

Что стало причиной смерти наследницы знаменитого журналиста, неизвестно.

Напомним, что супруга Владимира Молчанова Консуэло умерла в 2022 году. Они познакомились, когда учились на филфаке МГУ. Она - на испанском отделении, он - на голландском. "Как в 18 лет женился, так и жил с одной женой. У супруги примечательная родословная. Ее отец попал в нашу страну в 1938-м, во время гражданской войны в Испании. Окончил Московский энергетический институт. Потом вместе с советской женой, полячкой по крови, уехал в Узбекистан. Здесь Консуло и родилась", - рассказывал Молчанов.

