Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" является важным событием для России и ее безопасности на многие годы вперед. На это указал в среду, 13 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, президент России Владимир Путин дал очень высокую оценку этому большому достижению.

Песков подтвердил, что Москва уведомляет международное сообщество о пусках таких ракет, как "Сармат", в строгом соответствии с международной практикой. Однако пока не последовало официальной реакции на испытания со стороны Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Тем временем западные СМИ наперебой обсуждают успешные испытания "Сармата". Некоторые аналитики подчеркивают: это событие призвано умерить пыл агрессивных русофобов. Аналитик Карлос Рокао заявил, что "Сармат" обладает более существенным значением для переговоров с США, нежели с уже побежденной Украиной и ЕС, не имеющими возможности реагировать.

Главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани назвал "Сармат" и другие новинки российского ОПК, способные нести ядерные боеголовки, наглядной демонстрацией превосходства России в сфере стратегического сдерживания. Специалист подчеркнул, что это оружие невозможно перехватить, запеленговать и, следовательно, нейтрализовать.