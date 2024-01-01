Приказ о прекращении огня в зоне специальной военной операции будет отдан, как только киевский режим выполнит конкретные условия. Об этом заявил в среду, 13 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, Киев должен отдать приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса — территорию российских регионов.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, требует ли Москва вывода ВСУ только из Донбасса или также из Запорожской и Херсонской областей, Песков порекомендовал "перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел". Речь идет о выступлении главы государства в МИД летом 2024 года, когда были четко изложены требования Москвы для заключения мира.

Лишь после выполнения этих условий "стороны смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее западные СМИ писали, что ни Москва, ни Киев не усматривают "большой ценности в продолжении переговоров" при посредничестве США. Украина недовольна отказом Вашингтона надавить на российские власти. Москва сфокусирована "на силовом захвате еще большей украинской территории" и намерена выдвигать все новые требования.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские власти хотели бы помощи от Европы в продолжении мирных переговоров с Россией. Как заявил глава украинской дипломатии, "вероятно, Европе необходима новая роль в наших усилиях по установлению мира".