Вот кто получит шикарное наследство Владимира Молчанова, у которого умерли жена и дочь

Стало известно о смерти известного ведущего и журналиста Владимира Молчанова. Ему было 75 лет. Вот кому достанется многомиллионное наследство прославленного теледеятеля.

Владимир Молчанов умер после борьбы с онкологическим заболеванием. Известный ведущий пережил свою супругу Консуэло на четыре года. А теперь стало известно, что и его единственная дочь Анна умерла. Случилось это в марте. Как рассказали в близком окружении ведущего, они даже лежали в одной больнице. Якобы Молчанов навещал ее.

Журналисты узнали, какое наследство оставил ведущий, похоронивший супругу и дочь. Основной актив Владимира Молчанова — это квартира в Москве в легендарном "композиторском доме" на улице Чаянова. По данным риелторов, цены на квартиры в Тверском районе начинаются от 20 миллионов рублей за небольшие варианты, но могут превышать и 180 миллионов рублей, если большой площадь.

Кроме того, у Владимира Молчанова имеется загородный дом в подмосковной деревне Старая Руза. Это деревянный двухэтажный пятикомнатный дом, где журналист жил с семьей во время пандемии.

Скорее всего, наследство ведущего получит его внук Дмитрий. Ему 22 года, по некоторым данным, он работает на телеканале "Культура", сообщает aif.ru.

