В Мособлсуде проходят прения сторон по делу отравителя из Балашихи

Сегодня в Мособлсуде проходят прения сторон по громкому делу отравителя из Балашихи Артёма Миссюры. Он обвиняется в том, что подсыпал своим родственникам и знакомым яд в еду. В итоге, два человека погибли. В том числе его бабушка. Ещё семеро пострадали.

Журналистов пустили в зал на несколько минут, пред началом заседания. Миссюра все это время стоял лицом к стене. По версии следствия, среди мотивов, которые толкнули его на преступления, была зависть и жажда наживы. Например, он занимал крупные суммы денег и не отдавал.

По совокупности всех эпизодов подсудимому грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного.