Госдума разрешила использовать ВС России для защиты россиян за рубежом

Государственная дума приняла в среду, 13 мая, законопроект об экстерриториальном использовании формирований Вооруженных сил России для защиты россиян в других государствах.

Речь идет о случаях ареста российских граждан, их удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре, подписанном Россией, или на резолюции Совета Безопасности ООН.

Решение о задействовании армии для защиты сограждан за рубежом в соответствии с указанными поправками принимает глава государства, уточняет "Интерфакс".

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что принятие соответствующих поправок еще не означает, что "сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры". Однако само наличие такой нормы "уже будет являться очень серьезным сдерживающим фактором" для недругов России и "тех, у кого подобные мыслишки еще бродят в головах".