Один день боевых действий обходится Украине приблизительно в 450 миллионов долларов. Об этом рассказал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Выступая на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference, глава украинской дипломатии признался, что продолжение боев стоит киевскому режиму крайне недешево: "Это большой вызов для нас" (цитата по РИА Новости).

Сибига также не исключил, что 2026 год может оказаться решающим в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако, подчеркнул политик, это потребует активного участия Соединенных Штатов.

Озвученные цифры шокируют, особенно на фоне непрекращающегося коррупционного скандала с участием высокопоставленных украинских политиков и чиновников. Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал западных доноров киевского режима о том, что "вы имеете дело с вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги".

Между тем глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заверил в комментарии Life.ru, что завершение специальной военной операции на Украине неминуемо — россияне активно приближают победный день, причем бойцы на передовой делают свое дело с оружием в руках, а гражданское население должно трудиться на победу на своих рабочих местах.