Карл III объявил войну принцу Гарри и Меган Маркл: вот что произошло

Принц Гарри и Меган Маркл активно готовятся к возвращению в Британию. Герцог Сассекский в интервью рассказывает, что готов даже привезли Лилибет и Арчи, если Карл III выполнит ряд условий. Но оказалось, что король не готов идти на уступки, и не ждет сына-скандалиста в Лондоне.

Как рассказал королевский фотограф Крис Джексон, Карл III практически объявил войну принцу Гарри и Меган Маркл, убрав свадебную фотографию Сассексов с её прежнего места в резиденции монарха Хайгроув. Джексон был на одном из мероприятий в поместье и сфотографировал стол, на котором раньше стоял снимок Сассекских.

Фотограф разместил кадр на своей странице в соцсети, на нем можно увидеть, что на столе короля стоят фотографии Гарри рядом с его братом принцем Уильямом, а также снимок Карла III с его внуком Луи. Свадебного снимка Гарри и Меган там уже нет.

"В королевской жизни удаление фотографии — это своего рода объявление войны", — пояснила журналистка TalkTV Самара Гилл.

Она заявила, что королевская семья известна тем, что "очень вежливо исключает людей из своего круга", а символизм удаления фотографии одновременно "тонкий" и "жестокий".

"Думаю, после всей той драмы и хаоса, которые они создавали Карлу III, особенно пока он боролся с раком, это уже своего рода финальная стадия", — отметила Гилл.