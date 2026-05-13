Трамп во главе американской делегации прибыл в Пекин

Специальный самолет президента США приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду. Вместе с Дональдом Трампом прибыла представительная делегация, сообщило Центральное телевидение Китая.

Американский президент во время своего государственного визита в Поднебесную проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее сообщалось, что лидеры уделят основное внимание урегулированию торгово-экономических противоречий.

Как передает Reuters, отели, в которых будет проживать президент США и члены его делегации - Four Seasons и Kempinski - усиленно охраняются полицией, через каждые 100-200 м дежурит спецназ. По данным агентства, Трампа сопровождают основатель американской компании SpaceX Илон Маск и гендиректор китайской Nvidia Дженсен Хуанг.