Профориентацию до конца года пройдут 35 тыс. московских старшеклассников

До конца календарного года профориентацию пройдут 35 тысяч столичных учеников 10 и 11 классов. Об этом сообщила заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева.

"Уже несколько лет Московская служба занятости занимается профориентацией школьников 9 классов. В этом году у нас начался новый масштабный проект. Это профориентация школьников 10 и 11 классов. Проект стартовал в начале года, сначала был пилот, к сегодняшнему дню у нас профориентации уже прошли больше 8 тыс. человек. До конца июня у нас будет 15 тыс. десятиклассников и одиннадцатиклассников, а до конца календарного года всего профориентацию пройдут 35 тыс.", – рассказала Дурнева.

Она также отметила, что по результатам обратной связи практически 100% прошедших профориентацию говорят о том, что она была им полезна.

"После того, как ребята завершают профтестирование, они общаются с индивидуальным карьерным консультантом, карьерным наставником. Следующий, очень важный этап – это общение с московскими вузами. В нашем проекте сейчас больше 50 партнеров – московских вузов, и это вузы первой линейки. У нас часто присутствуют не только взрослые сотрудники университетов, но и бывшие студенты, и сегодняшние студенты последних курсов, которые хотят рассказать о своем университете. На завершающем этапе проводится тренинг, на котором рассказывают, какими инструментами пользоваться для того, чтобы выстраивать свой дальнейший карьерный маршрут", – добавила Дурнева.