Состояние певицы Линды ухудшилось после обысков и допроса

Положение певицы Линды (настоящее имя Светлана Гейман) ухудшилось. Если раньше, по некоторым данным, она была свидетельницей, то теперь стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Это случилось после допроса, который якобы длился более десяти часов. Кроме того, в ее офисе проходили обыски.

На допрос Линду доставил наряд полиции. Затем процессуальный статус артистки изменился, передает "Коммерсант". Не исключено, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении исполнительницы меры пресечения.

К слову, с конца прошлого года под стражей находится продюсер и музыкальный издатель Андрей Черкасов, которому вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу проходит продюсер Максим Фадеев.

Ранее он признался, что ему очень жаль, что они с Линдой оказались "в этой точке". По словам Фадеева, на протяжении трех десятков лет он пытался "мирно" урегулировать ситуацию. При этом продюсер подчеркнул, что речь идет о защите его авторских прав и той части смежных прав, которая ему принадлежит.

"Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь - законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд", - заявил продюсер в своем блоге.

