Politico: Трамп приехал в Пекин в непривычной роли просителя

Дональду Трампу пришлось умерить свои амбиции. Президент США прибыл в Китай вовсе не заключать "великую сделку", а просить о помощи в открытии Ормузского пролива, пишет Politico.

По данным издания, Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином, в частности, вопросы торговли и контрабанды фентанила. Темой разговора станут и военные действия в Иране. Как отмечают эксперты издания, во всех этих сферах администрация Трампа безуспешно пыталась добиться уступок от Китая.

Наблюдатели считают, что команда Трампа находится в крайне затруднительном положении. По их мнению, американский лидер приехал в Пекин озадаченным и ослабленным. Государственный визит президента США в Китай продлится с 13 до 15 мая.