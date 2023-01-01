Бывший министр обороны Великобритании объявлен в розыск

Как следует из базы МВД России, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявлен в розыск, передает ТАСС.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

Свой пост Уоллес покинул в 2023 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что именно британский министр принял решение о передачи киевскому режиму в безвозмездное пользование "урановых снарядов".

Вместе с тем западные СМИ писали, что высокопоставленный чиновник принял решение продать прошение об отставке из-за конфликта с украинскими властям.