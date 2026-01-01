Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом светится от счастья в Италии

Кейт Миддлтон впервые за три года отправилась за границу с официальным визитом. Принцесса Уэльская уехала в Италию, оставив детей и мужа дома.

Расставание тяжело далось Кэтрин, но она чувствует себя полной энергии и воодушевления, ведь это ее первая поездка после того, как у принцессы был диагностирован рак, сообщил Кенсингтонский дворец.

Спустя 18 месяцев после того, как Миддлтон объявила о ремиссии, этот визит рассматривается как важный этап её восстановления. Кейт с новой энергией возвращается к своей работе.

Прилетев в Италию, Кэтрин пообщалась с местными жителями, причем принцесса, увидев группу дошкольников, подошла к ним и заговорила на итальянском. Дети были в восторге, а сама Миддлтон сияла от счастья.

"Это важный момент для принцессы. В 2026 году будет много значимых событий, но то, что это её первый международный визит после выздоровления… делает этот момент действительно особенным. Совершенно правильно, что её первая зарубежная поездка после болезни посвящена теме, которую она намерена поддерживать ещё многие десятилетия и на которую хочет обратить внимание общества", — сообщил один из помощников принцессы Уэльской.

Двухдневный визит Кэтрин в Италию полностью посвящён её работе в области раннего детства и подчёркивает, насколько важны первые пять лет жизни ребёнка для его будущего. Во время поездки принцесса подробнее познакомится с образовательным подходом Реджо-Эмилия.