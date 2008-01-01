Овечкин вернулся в Россию

Александр Овечкин прилетел в Россию. Самолет, на борту которого находился российский нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон", вылетел из Стамбула и приземлился в московском аэропорту Внуково.

Как передает ТАСС, хоккеист прибыл в российскую столицу с семьей, поездка заняла почти сутки. Ранее стало известно, что "Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не попал в плей-офф. В июне завершается контракт Овечкина с клубом, спортсмен обещал принять решение о продолжении карьеры летом.

Днем ранее появилась информация, что форвард и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" получил степень кандидата педагогических наук. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на портал Russian Machine Never Breaks, Александр Овечкин еще в 2022 году успешно защитил 145‑страничную диссертацию. Хоккеист в 2008 году окончил Российский государственный университет физической культуры.