Дело Ермака насчитывает почти 4 тысячи страниц - и всплывает все больше подробностей

Эта ночь для Андрея Ермака явно выдалась неспокойной. На залог в 4 миллиона долларов, говорит, денег нет. Утром, небритый и осунувшийся, он вяло отбивался от неудобных вопросов журналистов. Раньше с ним не могли так разговаривать.

Всезнающим Андрей Ермак становится только после общения с потусторонними силами. Еще в феврале при обысках в его офисе было найдено множество предметов оккультной сферы - вплоть до кукол вуду. Тогда впервые заговорили о том, что серый кардинал Украины практикует сатанинские обряды. А теперь в ходе расследования выяснилось: песок для стройки дворцов Ермака и других членов секты завозили с кладбища. Делали это осознанно, веря, что мертвые защитят.

В суде официально подтвердилось: второй человек в стране Ермак советовался с гадалкой по кандидатурам на важные государственные посты. Пересылал ей имена глав антикоррупционных ведомств. Видимо, с просьбой навести порчу. И обсуждал варианты контрудара по оппозиции, чтобы не потерять власть. На заседании прокурор зачитала советы гадалки: "У вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, они будут действовать более серьезно. И не будет друга-гаранта и больше полномочий".

Коллективный Запад в своей реакции на коррупционный скандал разделился. Одни не скрывают от аудитории деталей. Другие старательно заметают неудобные подробности под ковер. Но все понимают: для тех, кто миллиардами отправлял воровскому режиму деньги своих налогоплательщиков, настал крайне неловкий момент.

"Вся эта история - бомба замедленного действия для Зеленского. Она может взорваться не сейчас, а позже. Ведь пока у него есть иммунитет, неприкосновенность. Но репутационные риски растут", - отметил политолог Владимир Фесенко.

Американская пресса в оценках произошедшего чувствует себя достаточно свободно. Ведь Белый Дом официально открестился от прямой помощи Украине за счет граждан США. Издание Politico пишет: коррупционный скандал в Киеве подрывает утверждения Зеленского о том, что его страна готова к членству в ЕС.

"Оппозиционные депутаты теперь гораздо жестче ставят вопрос о том, что именно знал Зеленский - или должен был знать - о предполагаемых схемах откатов и торговле влиянием в самом сердце его правительства", - говорится в материале.

А вот официальная позиция Брюсселя: раз есть дело о коррупции, значит, Украина с ней борется. А это одно из ключевых условий членства в ЕС. Подконтрольные своим правительтвам европейские СМИ не могут проигнорировать такой громкий скандал. Но старательно смещают акценты: мол, это бояре плохие, а царь хороший.

У европейских спонсоров войны все стабильно. В Румынии сборище так называемой "Бухарестской девятки". Зеленский прилетел. Здесь спокойно. Подконтрольное американцам НАБУ его не достанет. Восточные младоевропейцы неудобных вопросов не задают. А деньжат, хоть и бедные, может быть, подбросят.

Позади Зеленского на саммите в Будапеште сидит секретарь украинского Совбеза. Рустем Умеров тоже является фигурантом уголовного дела о коррупции. Проходит как свидетель. Не исключено, что главарь режима вывез подельника с собой Румынию, пока его статус не сменился на подозреваемого.