Праздничные акции и концерты патриотического движения "Победа 9/45" прошли в 14 странах

Мелодии Победы звучат по всему миру - в Казахстане и Армении, Китае и Турции, Сербии, Болгарии, Германии, Франции тысячи людей выходят с портретами героев, возлагают цветы к мемориалам, вместе поют любимые военные песни. Праздничные акции и концерты международного патриотического движения "Победа 9/45" прошли в 14 странах.

"Все это для тех людей, кто хочет знать правду, настоящую правду, историческую правду. Мы все вместе собираемся с теми людьми, которые далеко от своей Родины, но вместе готовы праздновать, готовы делиться своими радостями, своими эмоциями, своими воспоминаниями о своей семье", - отметил Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, руководитель международного патриотического движения "Победа 9/45".

Движение было создано АНО "Евразия" в феврале прошлого года, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне и передавать ее молодому поколению. В Бишкеке в парке "Евразия", который автономная некоммерческая организация "Евразия" построила на частные средства и передала Кыргызской Республике в дар как символ дружбы между Россией и Кыргызстаном, в честь Дня Победы развернулся масштабный фестиваль: полевая кухня, тематические площадки, театральные и цирковые представления.

Здесь также открылась инсталляция из бюстов уроженцев Кыргызстана - Героев Советского Союза. А в городе Каракол прошел один из самых масштабных концертов с участием любимых российских артистов.

В Душанбе сотни зрителей вместе исполнили гимн России, а в Китае встретили российский учебный фрегат "Паллада". Шествия, сады памяти, выставки, минуты молчания - в Софии, Кишиневе, Сухуми, Ташкенте. Вспоминая героев и общую историю Победы, объединяются люди - и целые страны.