Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летием начала вещания. История канала неразрывно связана с ее главным брендом - это информационная программа "Вести", который впервые вышла в эфир 13-го мая 1991 года.

Проект быстро завоевал доверие миллионов зрителей в стране и за ее пределами. У "Вестей" есть свои корпункты по всему миру. Также авторы передачи первым обратились к аудитории в регионах, когда появился специальный блок "Время местное".

Сейчас региональные "Вести" выходят в эфир более чем на 50-ти языках народов России. За три с половиной десятилетия передача и ее ведущие собрали множество профессиональных наград. В том числе ТЭФИ в номинации "Лучшая информационная программа".