Путин: Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы

Владимир Путин в ходе посещения предприятия, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы, заявил, что Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, передает ТАСС.

Как отметил президент, Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы ПВО.

Работа Московского института теплотехники, указал глава государства, сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны.

В Московском институте теплотехники были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава". Во время визита Путин наградил коллектив института орденом "За доблестный труд".

Ранее прошли успешные испытание ракетного комплекса "Сармат". Он будет поставлен на вооружение уже в конце этого года.