Проклова объяснила, почему Аринина оставила роскошное наследство Пеговой, а не своей родне: интересный нюанс

Актриса Людмила Аринина скончалась в марте этого года. Ей было 99 лет. Артистка встретила смерть в полном одиночестве. У нее не осталось ни детей, ни внуков.

Аринина продолжала работать до тех пор, пока на это были силы. Она играла в театре "Мастерская Петра Фоменко", снималась в фильмах и сериалах. Лишь в 90 лет Аринина завершила карьеру, сыграв последнюю роль в сериале "Склифосовский".

Ирина Пегова, зная, что о пожилой коллеге некому позаботиться, регулярно навещала Аринину, помогала ей с домашними делами. Еще на съемках одного из фильмов актрисы сдружились, поэтому Ирина сочувствовала Людмиле и старалась скрасить ее одиночество. Именно Пеговой и досталось наследство прославленной артистки — квартира в центре Москвы и дача под Истрой.

Однако тут же нашлись родственники Арининой. Племянники подали в суд, с требованием оспорить завещание. Но закон встал на сторону Пеговой.

Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение Людмилы Арининой завещать свое имущество не родственникам, а коллеге. Проклова не видит в этом жесте ничего удивительного. Она объяснила поступок Арининой.

"У них были теплые отношения с Ириной Пеговой. Вы думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли. Я думаю, что воля — дарителя это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать", — заявила Проклова.

Звезда фильма "Мимино" считает, что ничего удивительного в том, что родственники в этом случае остались ни с чем, нет. Мол, если они не общались с Арининой, то на какое наследство надеялись? Этот нюанс родня актрисы не учла.

"В любой профессии у любых людей случаются такие ситуации. У людей бывают не сложившиеся отношения. Актеры меньше могут уделять времени семье, чем другие люди", — заключила Проклова.