Карантин объявлен на лайнере Ambition после смерти мужчины от гастроэнетрита

Пассажиров круизного лайнера Ambition с симптомами гастроэнтерита помещают на карантин. На данный момент на судне выявлено около полусотни случаев заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Ambassador Cruise Line.

Западные агентства ранее сообщили, что на круизном лайнере Ambition скончался мужчина. Предполагают, что причиной смерти стал гастроэнтерит.

В компании-операторе подчеркивают, что любые гости или члены экипажа, у которых проявляются симптомы болезни, получают поддержку. Медицинский персонал судна оказывает им необходимую помощь, после чего заболевшие изолируются. В компании уточнили, что всего на лайнере зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита.