Карл III пообещал непоколебимо поддерживать Украину

Великобритания продолжит поддерживать Украину и сохранит приверженность НАТО. С таким утверждением выступил король Великобритании Карл III, выступая с тронной речью перед Палатой Лордов.

Как отмечается в тексте выступления, опубликованном на сайте британского правительства, Лондон будет и впредь оказывать непоколебимую поддержку мужественному народу Украины. Также Карл III пообещал, что его правительство будет отстаивать нерушимую приверженность Соединенного Королевства союзникам по НАТО, увеличивая расходы на оборону.

Британский монарх заявил, что Лондон стремится улучшать отношения с европейскими партнерами и готов содействовать установлению долгосрочного мира на Ближнем Востоке. А тем временем президент США Дональд Трамп заявлял о существовании разногласий с европейскими странами и королем Великобритании по вопросам Украины и НАТО.