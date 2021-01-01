Контролировал и устраивал проверки: как на самом деле Градский относился к молодой жене

Александр Градский скончался 26 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Народный артист России работал до самой смерти и оставил после себя многомиллионное наследство. Но это только рассорило близких певцу людей. Уже несколько лет в судах делят деньги, квартиры, антиквариат и люксовые автомобили две семьи Градского.

Марина Коташенко, которая была моложе артиста на 32 года, родила Градскому двоих сыновей Александра и Ивана. С предыдущей женой Ольгой музыкант прожил 21 год, в этом браке появились сын Даниил и дочь Мария. Им уже за 40. Старшие дети устроили скандал, объявив, что Коташенко родила детей не от Градского. По слухам, артиста могут эксгумировать, что провести ДНК-тест.

Хотя, скорей всего вдова привыкла к подобным сплетням. После смерти певца его родные и друзья что только ни говорили о Марине. Сестра мэтра не стеснялась в выражениях, давая оценку матери своих племянников. А некоторые близкие товарищи Александра Борисовича по-настоящему сочувствовали Коташенко. Ведь многие хотят заполучить наследство артиста, а Марина является серьезным препятствием на пути к этой цели.

Зарегистрировали отношения Градский и Коташенко незадолго до смерти артиста. Как отметила домработница Елена в одном из телешоу, Александр Борисович просто не хотел идти в загс, поэтому со свадьбой тянули. При этом отношения с молодой избранницей у него были хорошие. По воспоминаниям Елены, Марина всегда заботилась о муже, занималась его гардеробом, при этом сама не шиковала. Да и в принципе, несмотря на все миллионы Градского, его семья жила скромно.

"У нее все самое необходимое было. Но такого шика не было. Машина у нее не новая. Они ездили отдыхать в Симферополь. В Арабских Эмиратах, по-моему, они были. И Кипр был у них два раза. А так — Симферополь", — припомнила домработница Градского.

Никаких скандалов между Мариной и Александром Борисовичем, по словам Елены, никогда не было. Главным в семье был, разумеется, Градский. И он мог так все устроить, что все домочадцы были довольны своей жизнью. Идиллию разве что нарушали старшие дети артиста да его ревность к молодой избраннице.

Как оказалось, Александр Борисович постоянно контролировал Марину. Мог связаться с домработницей, чтобы узнать, чем занята Коташенко. Или вовсе приезжал домой без предупреждения.

"Но все в порядке всегда было. Он знал ее расписание: когда у нее массаж, когда бассейн. С детьми она ездила на кружки", — подчеркнула Елена.