Экспертизу в сфере безопасности предоставляет Украина странам Ближнего Востока и Южного Кавказа. Глава киевского режима Владимир Зеленский похвастался достижениями во время выступления на саммите "Бухарестской девятки".

По словам Зеленского, украинская экспертиза в сфере безопасности уже работает в странах Персидского залива, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. И это только начало, утверждает украинский лидер.

Зеленский утверждает, что, благодаря сделке по дронам с Брюсселем, Украина начнет предоставлять свою экспертизу и для Европы. Также украинский лидер выразил надежду, что американский президент Дональд Трамп обсудит прекращение конфликта на Украине во время визита в Китай.