Назван результат применения комплексов "Сармат" и "Орешник"

Участков, которые не могут стать потенциальной целью для межконтинентальных баллистических ракет комплекса "Сармат", на планете не существует. Итоги возможного пуска новейших российских ракет оценил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Как заявил эксперт агентству ТАСС, "Орешник" — это средство сдерживания второго эшелона. Эта ракета позволяет наносить удары по целям на территории всей континентальной Европы.

Назвал Степанов и потенциальный эффект комбинированного использования комплекса "Сармат" и ракет средней дальности "Орешник". По словам эксперта, этих ударных возможностей достаточно для нейтрализации всей военной инфраструктуры НАТО на европейском театре военных действий.