Собянин: Московские волонтеры собрали тысячи подарков бойцам СВО ко Дню Победы

Как рассказал Сергей Собянин в своем канале, московские волонтеры ко Дню Победы провели патриотические акции и собрали тысячи подарков.

Так, с 23 апреля проходила акция "Георгиевская лента", а с 1 по 3 мая в парках города - акция "Спасибо герою".

Кроме того, с 4 по 6 мая волонтеры на улицах Москвы рассказывали о Героях ВОВ и раздавали письма-треугольники. С 1 по 11 мая работал Штаб по встрече ветеранов.

Также отвезли очередной гуманитарный груз в Луганскую народную республику.

