Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе под Уфой

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на нефтебазе под Уфой. Пожар возник после взрыва, во время чистки одного из резервуаров.

Как сообщила пресс-служба МЧС Башкирии в Max, в тушении пожара задействованы 60 человек и 23 единицы техники. В результате происшествия пострадали семь человек. По последним данным, четверых из них ищут спасатели, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Информация о взрыве на нефтебазе под Уфой поступила днем 13 мая. Возгорание произошло при зачистке одного из резервуаров от донных отложений. Был нарушен технологический процесс, в результате чего вспыхнула нефть. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.