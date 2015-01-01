Спортсмены из 15 регионов участвуют в детском хоккейном турнире "Кубок адмирала Ушакова" в Москве

Турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015–2016 годов рождения "Кубок адмирала Ушакова" проходит в Москве, сообщили организаторы мероприятия.

"В Москве проходит региональное первенство по хоккею среди детей 2015–2016 годов рождения – "Кубок адмирала Ушакова". Турнир, организованный АНО "Развитие детско-юношеского спорта и физической культуры "Перспектива" объединяет юных хоккеистов из разных регионов России и становится заметным событием в системе детско-юношеского спорта", – говорится в сообщении.

В 2026 году участие в соревнованиях принимают 24 команды из 15 регионов нашей страны, разделeнные на четыре группы. По итогам группового этапа по две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф и продолжают борьбу за главный трофей – переходящий Кубок адмирала Ушакова.

"Кубок адмирала Ушакова объединяет команды из разных регионов страны. Турнир выстроен как открытая, "народная" площадка, где у каждого есть шанс проявить себя вне зависимости от статуса команды. Здесь важны не громкие названия, а уровень игры, характер и желание расти. Именно такой подход делает соревнования доступными, конкурентными и по-настоящему значимыми для участников", – отметили организаторы.

Турнир проходит на ледовой арене "Южный лeд", а решающие матчи состоятся на Малой и Большой аренах ЦСКА (29–30 мая и 31 мая соответственно).