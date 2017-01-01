Красная ковровая дорожка у трапа самолета. Трампа встречают цветами. Китайцы машут американскими флагами.

С собой в Поднебесную Дональд Трамп захватил десант из влиятельных американских политиков и бизнесменов. В аэропорту из-за его спины выглядывает Илон Маск. Пресса сообщает, что в списке пассажиров борта номер один: глава Apple Тим Кук и главный исполнительный директор компании BlackRock Ларри Финк.

Несмотря на введенные еще в 2020 году против него санкции, в Пекин прилетел и Марко Рубио. Агентство France Press предполагает: китайской стороне для этого, возможно, пришлось даже изменить фамилию госсекретаря США. По информации издания, незадолго до его вступления в должность правительство КНР уже инициировало использование другого иероглифа в одном из слогов его имени. Впрочем, это все слухи.

Журналистов больше привлек образ, который Рубио выбрал для многочасового перелета. На нём та же модель серого спортивного костюма, который был на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро в день его похищения.

Ставки, очевидно, максимально повышены. Последняя очная встреча Трампа и Си Цзиньпина была в октябре прошлого года в Южной Корее. В Китае же американский президент был аж в 2017 году. Обсуждать планируют многое, впрочем, американские аналитики и политологи полны скептицизма - ничего хорошего не выйдет. Трамп, мол, не в той позиции.

"Дональд Трамп прибывает в Пекин в непривычной для себя роли - просителя, обращающегося с просьбами об услугах. Он хочет, чтобы Си Цзиньпин использовал свое влияние на Тегеран - Китай поставлял Ирану военную технику и является крупным покупателем иранской нефти, - чтобы подтолкнуть режим к прекращению его господства в Ормузском проливе. Но президенту США будет очень сложно добиться тех масштабных результатов, которые он обещал через несколько недель", - пишет Politico.

О целях китайского турне американская администрация говорит размыто. Белый дом рассчитывает заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями, а также начать диалог о контроле ядерного вооружения. В повестке: война США с Ираном и отношения Москвы и Пекина. Тема Украины едва ли будет даже на вторых ролях, но главарь киевского режима, не выходя из привычной роли, уже поставил Трампу и Си Цзиньпину ультиматум: "Мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими партнерами, мы благодарны и ожидаем, что вопрос о прекращении войны России против Украины будет поднят и сейчас, пока президент Соединенных Штатов находится в Китае. Пожалуйста, не забывайте, что наиболее эффективными инструментами являются те, которые могут физически остановить русских".

Старый Свет замер в ожидании. Издание Politico уверено: сближение Трампа и Си Цзиньпина поставит крест как минимум на европейском и американском автомобильном рынке - все машины заменят более дешевыми, китайскими. Тем более сейчас, когда цены на авто на континенте растут не по дням, а по часам. Демократы уже оперативно разработали законопроект, запрещающий продажу китайских автомобилей на внутренний рынок - причина в якобы во вредоносном шпионском ПО.

Официальная встреча президента США и председателя КНР Си Цзиньпина назначена на четверг. В Китае американский лидер пробудет три дня.