Дана Борисова на людях сцепилась с Аланой Мамаевой

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Валерию даже отпустили из-под домашнего ареста, чтобы она могла сосредоточиться на лечении. Однако на днях из-за болезни Чекалиной разразился скандал. Блогер Алина Расковская распространила в Сети видео, сделанное в одном из тренажерных залов, на котором Лерчек делала упражнение со штангой. Девушка была шокирована, что умирающая Чекалина вспахивает в зале не хуже, чем здоровые люди.

После этого многие усомнилась в том, что Валерия борется с тяжелым недугом. А Алана Мамаева призвала Чекалину обнародовать документы, подтверждающие страшный диагноз, чтобы оборвать поток сплетен.

Но нашлись и те, кто вступился за многодетную маму. Так Дана Борисова резко высказалась о сомневающихся в болезни Лерчек. Она публично сцепилась с Мамаевой, пристыдив модель.

"Ни стыда, ни совести у Аланы Мамаевой. Я не считаю ее авторитетом, какой-то звездой. Человек, взявшийся непонятно откуда. Какое право она имеет судить? Человек болеет, у него такая тяжелая ситуация в жизни. Просто нет слов, хочется выругаться", — возмутилась Дана в беседе с VOICE.

Борисова считает, что борющаяся с раком Чекалина не обязана отчитываться о лечении. Дана подчеркнула, что у Валерии и без хейта в Сети сейчас забот хватает. "Тем более, когда такая трудная ситуация. У тех, кто пытается что-то заявить о пиаре, нет совести. Я, если честно, возмущена", — добавила телеведущая.