Зеленский пожаловался на самую длительную воздушную атаку ВС России

Владимир Зеленский пожаловался на одну из самых длительных российских массированных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников. Удары ВС России по украинской инфраструктуре глава киевского режима прокомментировал в Telegram.

По данным украинского лидера, под удар 800 российских дронов уже попало 20 регионов Украины. Зеленский заявил, что такую массированную атаку нельзя назвать случайностью.

О комбинированной атаке российских войск на объекты украинской критической инфраструктуры ранее сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Разведка утверждала, что после использования дронов Москва может ударить баллистическими ракетами.