Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 14 мая, перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, украинские националисты пытались ударить дронами по территориям Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.

В Кремле заявили, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников, — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими налетами.