Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Гвардии рядовой Дамир Махмудов, выполняя задачу по разведке огневых позиций ВСУ, подвергся атаке вражеских беспилотников и минометному обстрелу. Несмотря на осколочные ранения, он добрался до заданной точки, оказал себе первую помощь, установил связь с командиром роты и корректировал действия наших штурмовых групп, докладывая о позициях противника.

Гвардии рядовой Павел Сухоруков вместе со своей штурмовой группой обнаружил в лесополосе вражеский блиндаж и вступил с противником в стрелковый бой. А заметив беспилотник, сбил его. Благодаря грамотным действиям Павла наши военные успешно выполнили поставленную задачу без потерь.