Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в пяти городах - Харькове, Киеве, Кременчуге, Черкассах и Сумах. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Активно бьют врага российские бойцы в зоне спецоперации.

Мощную огневую поддержку передовым отрядам оказывает армейская авиация. Получив координаты цели, экипаж Су-34 тут же поднимает истребитель в небо. В этот раз ракетным ударом летчики накрыли скопление бронетехники противника в зоне ответственности группировки "Запад".

На Харьковском участке фронта в воздушном бою неприятеля атаковали расчеты войск беспилотных систем. Операторы ударных дронов взяли на таран и уничтожили сразу несколько украинских БПЛА.

Массированные удары по позициям ВСУ наносит артиллерия. На Днепропетровском направлении неприятельский опорник накрыли "Градом", снаряды легли точно в заданный квадрат.

На Добропольском участке по укрепрайону боевиков ударила "Малка". Огонь самоходки в режиме реального времени корректировали с помощью беспилотников.