Путин назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области

Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. О решении президента России сообщается на сайте Кремля.

Как сказано в сообщении, Ковальчука Егора Викторовича назначают врио губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного главой приграничного региона.

Выборы губернатора Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Ранее стало известно, что ранее возглавлявший регион Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.