Ермака забросали яйцами

Экс-главу офиса президента Украины обстреляли куриными яйцами. Неизвестный мужчина ждал Андрея Ермака у здания суда, метнул в него снаряд, но промахнулся, передает украинский телеканал ТСН.

В разговоре с журналистами молодой человек объяснил свой поступок тем, что Ермак обворовывал украинский народ во время боевых действий. По предварительным данным, нападавшему выписали штраф.

Антикоррупционные органы Украины 11 мая предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, созданная им группа легализовала 460 миллионов гривен через строительство элитных резиденций кооператива "Династия" в Козине неподалеку от Киева.