Высох из-за рака прямо на глазах и стал неузнаваемым: вот как выглядел перед смертью Владимир Молчанов

Телеведущий Владимир Молчанов скончался 11 мая после долгой борьбы с раком. Ему было 75 лет.

Известный ведущий пережил свою супругу Консуэло на четыре года. А в марте умерла его дочь Анна. Как рассказали в близком окружении Молчанова, Анна и Владимир Кириллович вместе лечились от рака, лежали в одной больнице. Уход дочери ведущий пережить не смог, у него не осталось сил, чтобы бороться за жизнь.

Когда Молчанов узнал о своем диагнозе, он практически перестал появляться на публике. Лишь перед своим 75-летием он сделал исключение для нескольких журналистов. Телеведущий пришел в студию к Татьяне Устиновой и к Антону Привольному. Создатель "До и после полуночи" провел несколько программ, в рамках которых рассказывал о прошлом и вспоминал свою жизнь.

Судя по архивным кадрам, Молчанова в тот период истощил рак. Цветущий и яркий ведущий, который всегда был одет с иголочки и завораживал всех своим голосом, предстал перед зрителями "высохшим" пожилым мужчиной. В нем тяжело узнать легенду телевидения, даже речь Владимира Кирилловича была замедленной, тот самый голос изменился, как и интонации. И лишь блеск в глазах остался прежним.

После его смерти кадры с измученным болезнью ведущим разлетелись по Сети. Поклонники Молчанова выражают соболезнования его внуку, единственному наследнику.

"Владимира Кирилловича перед смертью было не узнать. Помню, как увидела эту программу по телевизору и подумала, что подпись не верная, не признала его"; "Вся семья ушла, какое горе"; "Соболезнования родным, говорят, у него только внук остался", — пишут пользователи Сети.