Любимый сын Елизаветы II пожаловался на страшное унижение: выслали в деревню и оставили только троих слуг

Брата короля Карла III Эндрю подозревают в злоупотреблении служебным положением и изнасиловании. После публикации файлов Джеффри Эпштейна вскрылось, что он вел незаконную деятельность. На этом фоне сына Елизаветы II лишили всех титулов и выселили из роскошного 30-комнатного особняка.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор пожаловался друзьям, что оказался в унизительном положении. После переезда в Норфолк у него осталось всего трое слуг.

Ранее Эндрю жил в особняке Ройял-Лодж в Виндзоре. И новое жилище экс-принца в сравнении в предыдущим выглядит лачугой. Одиночество брата короля скрашивают лишь любимые собаки.

"Теперь Эндрю приходится полагаться лишь на домработницу, повара и помощника общего профиля, помимо команды полицейских, обеспечивающих охрану. Единственной другой компанией для него стали два корги и несколько норфолк-терьеров", — рассказал королевский биограф Эндрю Лоуни.

Помимо слуг любимый сын Елизаветы II лишился содержания, которое ему полагалось, как герцогу Йоркскому. По слухам, сейчас Эндрю содержат дочери Беатрис и Евгения. Однако публично принцессы стараются держаться в стороне от отца, чтобы не навлечь на себя гнев дворца.