СБ: Москва готова к совместным с Тегераном усилиям по урегулированию кризиса

Москва и Тегеран поддерживают регулярный диалог на всех уровнях. Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против Ирана, выражает соболезнования в связи с утратой в результате ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на встрече с зампредседателя иранского Совбеза Али Багери.

Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества. Российский и иранский политики беседовали на полях 21-й встречи секретарей Совбезов ШОС.

Венедиктов подчеркнул: Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном в поиске вариантов мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Замсекретаря Совбеза отметил: несмотря на болезненные потери, иранцы не сломлены. Народ Ирана продемонстрировал сплоченность перед внешней угрозой, приводит слова Венедиктова ТАСС.