ПВО сбила за семь часов 66 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила за семь часов 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 14.00 до 21.00 мск дроны ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской и Псковской областей. Также украинские БПЛА сбиты над Смоленской и Тверской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее в Минобороны отчитались о работе ПВО в ночь на 13 мая. Как сообщили в ведомстве, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за этот период 286 украинских беспилотников.