На юге и в центре Турции - наводнение: есть погибшие, повреждено не менее 200 домов

По меньшей мере два человека погибли и 12 пострадали в результате сильного наводнения на юге и в центре Турции. Причиной стихийного бедствия стали мощные ливни.

В эпицентре непогоды - провинция Хатай на побережье Чёрного моря. Там из берегов вышли сразу несколько рек. Мощные потоки воды хлынули на улицы городов, унося с собой мусорные контейнеры и припаркованные автомобили. Затоплены подвалы и цокольные этажи зданий.

По предварительным данным, повреждено не менее 200 жилых домов. В местных школах временно отменили занятия. Муниципальные власти уже приступили к ликвидации последствий непогоды.