Ермак открестился от своего обещания поехать на фронт

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в разговоре с журналистами "Новости Live" открестился от своего обещания поехать на фронт. В ноябре прошлого года газета The New York Post писала, что Ермак заявил, что поедет на передовую.



"Правда в том, что я никогда не делал никаких комментариев. Это была моя личная переписка с журналисткой New York Post", — сказал бывший глава офиса Зеленского в разговоре с журналистами.



Ермак также опроверг общение с гадалками и истерику при увольнении. По его словам, у него с Зеленским был "совершенно нормальный разговор", но всё же ему "было нелегко".



Антикоррупционные органы Украины 11 мая предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, созданная им группа легализовала 460 миллионов гривен через строительство элитных резиденций кооператива "Династия" в Козине неподалеку от Киева.